Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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