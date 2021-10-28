Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir." - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir."

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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