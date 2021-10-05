Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerimiz enerjilerini ve vakitlerini eğitim, öğretim için harcasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimiz enerjilerini ve vakitlerini eğitim, öğretim için harcasın.

 AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor

AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor
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Haber: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda... - Haberler
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