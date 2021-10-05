Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...
AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor