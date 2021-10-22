Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale...
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz." - İSTANBUL
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