Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle... - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız.'

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...

 AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor

AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor
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Haber: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle... - Haberler
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