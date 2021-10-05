Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin...
AK Partili Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor