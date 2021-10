Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Adana'ya yapılan yatırımları anlattı. Adana'da yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara açık olduğunu tekrarlamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini kaydederek, "Sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın sosyal siyasi ekonomik sorunların ateşiyle adeta kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde mal, hizmet ve enerji fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi bulunmasın. Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz yaparsa yine AK Parti yapar diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz."