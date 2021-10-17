Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Angola'nın başkenti Luanda'da caddeler, Türk ve Angola bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Angola'nın başkenti Luanda'da caddeler, Türk ve Angola bayraklarıyla donatıldı.

Başbakanlık döneminden bu yana 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret yapan Erdoğan, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın gelişi öncesi güzergahındaki cadde ve yollar ile sahil yoluna, iki ülkenin bayrakları asıldı. Bugün Angola'ya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarına yarın başlayacak.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak.

Angola Meclisi'ne hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Daha sonra Togo ve Nijerya'da temaslarda bulunacak Erdoğan'ın ziyaretlerinin, Afrika'da yeni iş birlikleri açısından önem arz ettiği vurgulanıyor.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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