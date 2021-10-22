Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir." - İSTANBUL
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