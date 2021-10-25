Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır.
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır. 10 büyükelçinin açıklaması ülkemizin yargısına yapılmış bir hakarettir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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