Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır. - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır. 10 büyükelçinin açıklaması ülkemizin yargısına yapılmış bir hakarettir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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