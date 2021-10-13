Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde mesaj paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde mesaj paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde mesaj paylaştı

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde mesaj paylaştıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde mesaj paylaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yaptığını belirterek, "İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargah görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Emre Belözoğlu
Spor Kerem Aktürkoğlu Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Mehmet Nuri Ersoy Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde mesaj paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 21:34:03. #1.11#