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"Türkiye, gelişerek ve değişerek, her manada güçlenerek tam bağımsızlık hedefine hızla ilerliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Milli Mücadele'mizin Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, güzel Ankara'mızı başkent yapmış ve bizlere emanet etmiştir.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Milli Mücadele'mizin Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, güzel Ankara'mızı başkent yapmış ve bizlere emanet etmiştir. Türkiye, gelişerek ve değişerek, her manada güçlenerek tam bağımsızlık hedefine hızla ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadele'mizin Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, güzel Ankara'mızı başkent yapmış ve bizlere emanet etmiştir. Türkiye, gelişerek ve değişerek, her manada güçlenerek tam bağımsızlık hedefine hızla ilerliyor.

Günümüzde mağdur, masum ve mazlumların adeta Medine'si olan Ankara'mızın, dünya başkentleri arasındaki müstesna yerini en üst sıralara çıkartmak için azami gayret ile çalışmak, yerel ve merkezi yönetim erklerinin görevleri olmasının yanı sıra, her birimiz için de milli bir vatandaşlık görevidir. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak, Milli Mücadele'mizin karargahı olan Ankara'mızın başkent olduğu, şerefli ve bir o kadar da anlamlı olan bugünde, başta Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin aziz kahraman şehit ve gazilerini; rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyor, Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımızla kutluyoruz."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Türkiye, gelişerek ve değişerek, her manada güçlenerek tam bağımsızlık hedefine hızla ilerliyor

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