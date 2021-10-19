Bakan Soylu: 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin. 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle 81 ilden gelen muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Soylu, muhtarlığın 200 yıllık mazisi olduğunu, bugün konuşulması gerekenin muhtarlığın geleceği olduğunu belirterek, "Çünkü; birileri ısrarla geriye döndürmek istese de bugünün Türkiye'si yarınlarını konuşan Türkiye'dir. Aklı geriye takılıp kalan değil, 2023 ve sonrasını planlayan Türkiye'dir. Birileri şunu çok iyi anlamalıdır; bizim gündemimiz dün değildir. Bizim gündemimiz, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, güney sınırımızın altında olan bitenle, oralarda attığımız adımlarla ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlarımızın ötesinde ortaya koyduğu vizyonla ilgilidir. Bizim gündemimiz, sadece terörle mücadele değildir; terör dönemlerinin her alandaki izlerini silmek, Doğu ve Güneydoğu'yu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın cazibe merkezi haline getirmekle ilgilidir" dedi.

Bakan Soylu ayrıca, birçok afet olayında muhtarlar ile el ele çalıştıklarını söyleyerek, "Muhtarlık müessesi şöyledir, böyledir' diyenlere şu geçtiğimiz 2,5 yıl kapak" ifadesini kullandı.