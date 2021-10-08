Son dakika haberleri: Bakan Kurum, NASA'yı etiketleyerek 'Salda Gölü' paylaşımı yaptı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bakan Kurum, NASA'yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Bakan Kurum, NASA'yı etiketleyerek

Son dakika politika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından NASA'yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Nasa'yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı.

Kurum, Instagram hesabından Salda Gölü paylaşımı yapan NASA'yı etiketleyerek Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Salda hep güzel kalacak... Uzaydaki yaşamın sırrı Salda Gölü'nde." ifadesini kullanan Kurum, özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Salda Gölü'nün videosuna yer verdi.

Videoda gölün Mars'taki bilimsel incelemelere kaynaklık ettiği, bilim insanlarına göre Salda Gölü kıyılarının Mars'ın milyarlarca yıl önceki haline benzediği bilgisi yer aldı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil Acun Ilıcalı
Spor Necmettin Erbakan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Süleyman Soylu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Bakan Kurum, NASA'yı etiketleyerek 'Salda Gölü' paylaşımı yaptı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:51:43. #1.13#