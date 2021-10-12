Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce siber saldırıyı engelledik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kritik altyapıların siber güvenliğinin korunması için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Tamamen yerli ve milli, imkanlarla geliştirdiğimiz 'KASIRGA', 'AVCI' ve 'AZAD' uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikatta 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ile bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı, 2 gün boyunca bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacak. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 19 yılda iletişim ve bilişim sektöründeki gelişimin büyük ivme kazandığını söyledi.

"Bu noktada yerli ve milli yazılım üretmenin önemi de gün yüzüne çıkıyor. Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması gerekiyor. Bunu yabancı yazılımlara emanet edecek değiliz. Bu konuda çok önemli projeleri de hayata geçirdik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz 'KASIRGA', 'AVCI' ve 'AZAD' uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir. Siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olmak zorundayız. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerini artırmak zorundayız. Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle; proaktif siber savunma anlayışını geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu noktada 'Avrupa Siber Güvenlik Ayı' olarak belirlenen ekim ayında 'Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı'nı gerçekleştirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Bu tatbikatla, katılımcı kurumlarımızın siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmelerini ve hazırlık seviyelerini artırmalarını amaçlıyoruz."