Son dakika haberleri: Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Başbakanlığa geçerek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayii iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından, Bakan Akar'ın, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz'deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğini ifade ettiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladığı bilgisi paylaşıldı.

Gürcistan Hükümet Yönetiminin Basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Garibaşvili ve Çavuşoğlu Gürcistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ve yakın ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin on yıllardır Gürcistan'a verdiği desteğin, ülkenin savunma kuvvetlerinin gelişmesinde özel bir rol oynadığı kaydedildi. Savunma mekanizmalarının güçlendirilmesinde ve tehditlerin önlenmesinde çok uluslu ortak askeri tatbikatların rolüne ve bu çalışmaya müttefik ve dostların aktif katılımının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada tarafların görüşmede ayrıca, bölgedeki durum ve güvenlik konularını da ele aldığı aktarıldı. Gürcistan'ın, ihtilafların uluslararası hukukun temel ilke ve normlarına uygun olarak, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde çözüme kavuşturulmasını memnuniyetle karşıladığı ve bu yoldan başka bir alternatifin bulunmadığına dikkat çekildi.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Milli Savunma Bakanı Akar'a Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve NATO üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti. - TİFLİS

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri