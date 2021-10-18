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ABD Savunma Bakanı Austin, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşı Juansher Burchuladze'le görüşmesinin ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Austin, Garibaşvili'ye Gürcistan'a yakın ortaklığı için ABD adına teşekkür ederek, ABD'nin Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yineledi.

Bakan Austin, Garibaşvili ile görüşmesinin ardından Gürcistan ordusuna bağlı Gürcistan Özel Harekat Kuvvetleri (GSOF) karargahını ziyaret ederek, askerlerin eğitimini izledi. Bakan Austin, Gürcistan temaslarının ardından Ukrayna'yı ziyaret edecek.

(Alexander Alimov/İHA)

ABD Savunma Bakanı Austin, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi

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