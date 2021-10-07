Peru'nun yeni Başbakanı Mirtha Vazquez oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peru'nun yeni Başbakanı Mirtha Vazquez oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Peru'nun yeni Başbakanı Mirtha Vazquez oldu

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin tamamının istifa etmesinin ardından eski Kongre Başkanı Mirtha Vasquez, Peru'nun yeni başbakanı oldu.

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin tamamının istifa etmesinin ardından eski Kongre Başkanı Mirtha Vasquez, Peru'nun yeni başbakanı oldu.

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin tamamı istifa etmişti. Bellido'nun istifasının ardından Devlet Başkanı Pedro Castillo, eski Kongre Başkanı Mirtha Vasquez'i Başbakan olarak atadı. Vasquez, selefi Bellido'nun istifasının ardından Lima Hükümet Sarayı'nda düzenlenen törenle Peru'nun yeni başbakanı olarak yemin etti.

Castillo'nun huzurunda düzenlenen resmi törende konuşan Vasquez, "Tanrıya yemin ederim ki, her gün onurları için yaşamla mücadele eden ve gerçek hak eden Peru halkına hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Vasquez, insan hakları konusunda uzmanlaşmış bir avukat ve Cajamarca yerlisi olduğu biliniyor.

(Serkan Bayar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti

Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Deniz Akkaya Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Peru'nun yeni Başbakanı Mirtha Vazquez oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:20:30. #1.11#