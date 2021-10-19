Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi - Haberler
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığına, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığına, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.

Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlığın ve tepkinin iletilmesi öngörülüyor.

Söz konusu büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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