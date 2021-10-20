Son dakika haberi! MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak"
Son dakika gündem haberine göre MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Brüksel'de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Brüksel'de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak."
-İHA-
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