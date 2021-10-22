Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi. Bakan Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşları ile sohbet etti. Görüşmede ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik konuları ele alındı. - BRÜKSEL

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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