Son dakika haberi | İran Petrol Bakanı Uci halktan özür diledi

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, siber saldırı nedeniyle dün yaşanan akaryakıt krizi ve akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklar nedeniyle halktan özür diledi.

İran'da dün yerel saatle 13.00'de ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında siber saldırı nedeniyle akaryakıt satışları yapılamamıştı. İran Ulusal İnternet Merkezi, ülkenin akaryakıt dağıtım sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildiğini doğrulamıştı. İran Petrol Bakanı Cevad Uci de bugün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde 3 bin akaryakıt istasyonunda an itibarıyla serbest fiyat üzerinden benzin satışı yapılabildiğini söyledi. Uci, siber saldırı nedeniyle meydana gelen akaryakıt krizi ve istasyonlar önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle halktan özür diledi. Ucuz fiyata benzin almak için kullanılan benzin kartlarındaki sorunun bir veya iki gün içerisinde çözüleceğini belirten Uci, "Uzman ekiplerimiz sorunu çözmek için çalışıyorlar. Benzin kartlarında sorun 1-2 gün içerisinde çözülecek" dedi.

"Devlet kurumları her türlü saldırıya hazır olmalı"

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da bulunan akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti. İstasyonlarda bekleyen halka gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür eden Reisi, ardından Petrol Bakanlığına geçerek son durumu denetledi. Bakanlığı ziyaretinde konuşan Reisi, "Devlet kurumları düşmandan gelecek her türlü saldırıya hazırlıklı olmalı" dedi. Reisi, "Petrol Bakanlığımız benzin istasyonlarında oluşan sorunu çözmek için büyük bir iş yapıyor. Genel olarak istasyonlardaki durum normale dönmüş halde. Tüm kurumlarımız kendilerine bağlı sistemlerin güvenirliliğinden emin olmalı ve halka en iyi hizmeti sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ise akaryakıt dağıtım sistemini hedef alan siber saldırının halkın gündelik yaşantısını hedef aldığını söyledi. Reisi, "Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sağ duyu ve sabır nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu saldırı vatandaşlarımızı zor durumda bırakmak için yapılmıştır. Düşman, halkın yaşantısını etkilemek, zor duruma sokarak onları provoke etmek istiyor" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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