Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. - Haberler
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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