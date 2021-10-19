Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın." - ANKARA

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