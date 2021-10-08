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Son dakika haberi | HDP'li Sürücü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde birçok bölümün kapalı olduğunu savundu

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
Son dakika haberi | HDP'li Sürücü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde birçok bölümün kapalı olduğunu savundu

Son dakika haberi... HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde birçok bölümün doktoru olmadığı için kapalı olduğunu iddia etti.

ŞANLIURFA (AA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde birçok bölümün doktoru olmadığı için kapalı olduğunu iddia etti.

Sürücü, Mecliste yaptığı basın toplantısında, güvenlik soruşturması nedeniyle yaklaşık 1000 hekimin atanamadığını, genç hekimlerin mağdur edildiğini ileri sürdü.

Şanlıurfa'da Çocuk Kalp Cerrahisinin olmadığını iddia eden Sürücü, "Kalp hastası çocuklar ya başka illere gitmek zorunda ya da ölüme terk edilmektedir." dedi.

Sürücü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde birçok bölümün doktoru olmadığı için kapalı olduğunu savundu.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | HDP'li Sürücü, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde birçok bölümün kapalı olduğunu savundu - Haberler
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