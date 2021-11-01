Son dakika haberi! Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı... - Haberler
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Son dakika haberi! Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı...

Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı eylül ayı itibarıyla ise 4,4 milyar dolar olmuştur.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : 2002 yılında yaklaşık 700 milyon Dolar olan maden ihracatımız 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı eylül ayı itibarıyla ise 4,4 milyar dolar olmuştur. Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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