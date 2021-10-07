Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi...
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi sarsılmazdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi sarsılmazdı." - LVİV
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