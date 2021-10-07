Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi... - Haberler
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi sarsılmazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi sarsılmazdı." - LVİV

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Haber: Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro'nun da söylediği gibi... - Haberler
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