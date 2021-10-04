Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz. Polonya vatandaşlarının da Ukrayna vatandaşları gibi elektronik vize yerine kimlikle gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda işbirliğimiz devam edecek. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:47:21. #1.11#