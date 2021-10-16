Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) 'İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) "İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili) "İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (Mültecilerle ilgili) "İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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