Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Mültecilerle ilgili)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : (Mültecilerle ilgili) "İnsanları Yunanistan gibi ötelememiz mümkün değil. Ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, bu ev sahipliğimiz devam edecek" dedi. - İSTANBUL

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