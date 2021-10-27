Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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