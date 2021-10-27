Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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