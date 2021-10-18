Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir.' - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir." - LUANDA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi
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