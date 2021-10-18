Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir."
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin bilincindedir." - LUANDA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi