Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor."
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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