Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor." - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor."

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin terör örgütlerine silah desteği) Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine silah desteği) Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir."

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKKPYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda...
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