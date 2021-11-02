Son dakika haberi! Covid-19 temaslısı Fatih Erbakan karantinada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Covid-19 temaslısı Fatih Erbakan karantinada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Covid-19 temaslısı Fatih Erbakan karantinada

Son dakika politika haberi: YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.


Son dakika haberi! Covid-19 temaslısı Fatih Erbakan karantinada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı

Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title