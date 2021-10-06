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Son dakika haberi: Bakan Gül, Türk Yargı Akademileri Birliği temsilcilerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Bakan Gül, Türk Yargı Akademileri Birliği temsilcilerini kabul etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Yargı Akademileri Birliği (TÜYAP) üyelerini kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Yargı Akademileri Birliği (TÜYAP) üyelerini kabul etti.

Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisi koordinatörlüğünde 'Türk Konseyi Yargı Akademileri Birliği Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan yargı eğitim kuruluşları temsilcilerini makamında kabul etti. Görüşmeye Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi Rektörü Elçin Halefovş, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkezi Reisi Mübariz Ahmedov, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Adalet Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Shakir Shayakhmetov, Kırgızistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Yargı Eğitim Merkezi Müdürü Baytikova Elmira, Kırgızistan Cumhuriyet Başsavcılığı Savcı ve Müfettiş Eğitim Merkezi Müdürü Azamat Moldobaev, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Hakimlik Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Komil Sindarov, Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı Akademisi Başkan Yardımcısı Muzaffarjon Musajanovich Mamasiddikov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır B. Nazarov, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Uluslararası Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı Nazım Khodjayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov katıldı. Bakan Gül, görüşmede yargı mensuplarının eğitim alanında en iyi uygulama örneklerinin ve araştırmaların paylaşılarak, kurumlar arasındaki işbirliğinin tesis edilmesi ile hukukun üstünlüğünü sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla kurulan birliğe çalışmalarında başarılar diledi. - ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Gül, Türk Yargı Akademileri Birliği temsilcilerini kabul etti

Son dakika haberi: Bakan Gül, Türk Yargı Akademileri Birliği temsilcilerini kabul etti

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