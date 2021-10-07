Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşerek, depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşerek, depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
Bakanlıkan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşerek, Pakistan'ın güneyindeki Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletmiş; ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduğumuzu ifade etmiştir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri