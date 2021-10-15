Son dakika haberi | Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın resmi davetlisi olarak başkent Varşova'ya ziyarette bulundu. Akar, Marshall Pilsudski Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı' yazılı çelenk bırakan Bakan Akar, saygı duruşunda bulundu, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Akar, buradaki törenin ardından Polonya Savunma Bakanlığı'na geçti. Bakan Blaszczak tarafından karşılanan Bakan Akar için resmi tören düzenlendi. İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Akar, tören kıtasını lehçe 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Resmi geçidin ardından sona eren törenin ardından Akar ve Blaszczak, önce baş başa görüştü daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.