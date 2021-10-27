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Son dakika haberi... Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika politika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durulmuştur" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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