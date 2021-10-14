Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan, tüm zorluklara rağmen Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan, tüm zorluklara rağmen Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Bayramov toplantıda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, tüm zorluklara rağmen Ermenistan ile ilişkilerini uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır" dedi.

Azerbaycan'ın bu ilkelere uygun olarak Ermenistan'ı sınırların belirlenmesi sürecini başlatmaya çağırdığını belirten Bayramov, Azerbaycan'ın bölgedeki tüm iletişimlerin açılmasına ilişkin anlaşmalar da dahil olmak üzere üçlü bildirideki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Bayramov konuşmasında, iletişimin açılmasının bölgedeki tüm ülkelere fayda sağlayacağına ve Güney Kafkasya'nın uluslararası taşımacılık projelerindeki rolünü güçlendireceğine emin olduklarını dile getirdi.

"AZERBAYCAN, KARABAĞ'DAKİ TÜRK-RUS ORTAK GÖZLEM MERKEZİ'NİN FAALİYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"

Geçtiğimiz yıl 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonucunda yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan işgaline son verilerek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlandığını vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan'ın Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki barışı koruma çabalarına büyük önem veriyor" dedi.

Ermenistan'ın işgal politikası sonucunda Azerbaycan'da tarihi, dini ve kültürel mirasın tahrip edildiğine dikkat çeken Bayramov, çatışmanın artık geçmişte kaldığını ve Azerbaycan'ın asıl amacının işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarını hızlandırarak göç etmek zorunda bırakılan kişilerin kendi topraklarına geri dönüşünü sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Bayramov, katılımcılara Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde yürütülen imar çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

(Kamil Nadirli/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YPGPKK'ya yönelik açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YPG/PKK'ya yönelik açıklama Açıklaması

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'deki YPGPKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız'

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ferdi Kadıoğlu Burak Elmas Sergio Perez Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Süleyman Soylu Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:55:21. #1.11#