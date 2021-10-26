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Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan İmar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi. - ZENGİLAN

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