Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan İmar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi. - ZENGİLAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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