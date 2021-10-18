Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i kabul etti

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Bilgin'in, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Bilgin'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini istediği kaydedildi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği vurgulanan görüşmede, Bilgin'in ziyaretinin Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Sosyal güvenlik alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değinilen görüşmede, Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik konularının müzakere edilmesinin öneminin altı çizildi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergio Perez Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 12:31:13. #1.12#