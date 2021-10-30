Son dakika haber | Türkiye'den Ermeni terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki (2)- Yeniden

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın ABD'de mahkemece serbest bırakılıp Ermenistan'a sınır dışı edilmesini kınadı. Bilgiç, "Kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü vurguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 1982 yılında şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın ABD'de serbest bırakılarak Ermenistan'a sınır dışı edilmesine ilişkin mahkeme kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bilgiç, "Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın 3'üncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır. Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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