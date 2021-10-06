Son dakika haber! Tayvan Savunma Bakanı Chiu: 'Çin'le gerilim son 40 yılda en kötü durumda' - Haberler
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Son dakika haber! Tayvan Savunma Bakanı Chiu: "Çin'le gerilim son 40 yılda en kötü durumda"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Tayvan Savunma Bakanı Chiu:

Gelen son dakika haberine göre Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng bugün yaptığı açıklamada, Tayvan ile Çin arasındaki gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng bugün yaptığı açıklamada, Tayvan ile Çin arasındaki gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Çin'e ait onlarca savaş uçağının Tayvan hava savunma sahasına girmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Tayvan, 4 gün içerisinde 150'ye yakın Çin savaş uçağının hava savunma sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng bugün parlamentoda yaptığı bir açıklamada, Çin ve Tayvan arasındaki mevcut askeri gerginliğin orduya katıldığı 40 yıllık dönem içerisinde en kötü durumda olduğunu söyledi. "Bir asker olarak benim için kaçınılmaz olan tam karşımda" ifadesini kullanan Chiu, Çin'in şu anda Tayvan'ı işgal etme gücüne sahip olduğunu belirterek, gelecekte tam olarak Tayvan'ı işgal edebilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi. Chiu, "Çin, 2025 yılına kadar maliyeti ve yıpranmayı en düşük seviyeye getirecek. Şu anda kapasitesi var, ancak başka birçok şeyi hesaba katmak zorunda olduğu için kolay kolay bir savaş başlatmayacak" dedi.

Çin karşısında Tayvan'a diplomatik ve askeri yönden destek veren Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'in girişimlerini eleştirdi. Çin ise Tayvan'a silah satışı yapıp, Tayvan Boğazı'na savaş gemileri gönderen ABD'yi bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçluyor.

Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu, özgürlük ve demokrasiyi savunacağını açıklarken, Çin ise gerekirse Tayvan'ın güç kullanılarak topraklarına yeniden katılabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı. - TAİPEİ

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