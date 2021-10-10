Son dakika haber: Şehit ailelerinden Başak Demirtaş'ın canlı yayına çıkarılmasına sert tepki

Yasin Börü ve arkadaşlarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Kobani olaylarının yıl dönümünde canlı yayına alınması şehit ve gazi ailelerinin tepkisine neden oldu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu durumun pişkinliğin ötesinde bu milleti incitmek olduğunu söyledi. Gündüz, "6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin talimatı ile terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olurken, 37 kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve 3 arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. Bebek katili PKK terör örgütü yandaşlarının saldırıları bunlarla sınırlı kalmadı. Ayrıca çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu. Bu saldırıların devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. 7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, Demirtaş'ın eşine televizyon ekranlarında 'O hiç pişman olmadı' dedirtmek pişkinliğin ötesinde bu milletin ruhunu incitmek, kasıtlı bir şekilde terör propagandası yapmaktır. Sizi asla ne Kürt ne Türk olarak kabul etmiyoruz. Siz teröristsiniz." dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri