Son dakika haber: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, 'Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye... - Haberler
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Son dakika haber: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak,

Son dakika haber... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek" dedi. - VARŞOVA

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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Haber: Son dakika haber: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, 'Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye... - Haberler
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