Son dakika haber: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye...
Son dakika haber... Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek" dedi.
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek" dedi. - VARŞOVA
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