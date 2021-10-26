Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak...
Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak doğmuştur.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak doğmuştur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri