Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Cumhurbaşkanına teşekkür

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 büyükelçinin tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarının ardından, onlara geri adım attıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Van'a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın hizmet binası açılışına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, kurum amirleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Memur-Sen İl Temsilciliği ile şube başkanlıklarının faaliyetlerde bulunacağı binanın hayırlı olmasını temenni etti. Vali Bilmez, "Sendika, mensuplarının hak ve hukukunu savunurken, aynı zamanda kurumların da daha düzenli çalışmasını ve vatandaşın daha iyi hizmet almasını göz önünde bulunarak, dengeyi sağlayarak, memleketin ve milletin menfaatini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Bugüne kadar bunu tavırlarıyla sergileyen Memur-Sen Genel Başkanı ve başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye, izzetini ve onurunu koruyabilecek bir ülkedir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 10 büyükelçinin Türkiye'ye ayar vermeye çalıştığı saçmalığı sonlandıran ve onlara geri adım attırarak Türklerin onurunu koruyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Türkiye medeniyet bakiyesi bir ülkedir. Onun için aklına esenin Türkiye'ye ayar vermeye çalıştığı, saçma sapan tavırlar ortaya koyduğu, Türkiye'deki siyasileri de buna emre amade gibi hareket etmeye çalıştığı zeminler oluşturması artık geride kaldı. Medeniyet bakiyesi olarak Türkiye, izzetini ve onurunu koruyabilecek bir ülkedir. Biz memur sendikası, entelektüel kapasitesi olan bir sendikayız. Tüm siyasi hareketlerden beklentimiz de 'Söz konusu memleket, vatansa gerisi teferruattır' diyerek, birleşmeleri ve onurlu mücadele yürütmelidir. Yoksa ülkeye ayar vermeye çalışarak haddini aşan büyükelçiler arka çıkar gibi Türkiye'de vesveseleri artırmak değil. Bazıları da onların saçma sapan tavırlarına cesaret verircesine cümleler kurabiliyor. Bunun da kabul edilecek bir tarafı yoktur. 'One minute' ile ortaya konulan tavır gibi burada da onurlu bir tavır konulmuştur. Ben bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ve Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Uca'nın da birer konuşma yaptığı açılış programı dua ve kurdele kesimiyle son buldu.

(Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul/İHA)