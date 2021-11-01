Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW... - Haberler
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Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir." - ANKARA

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