Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında... - Haberler
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Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında dünya denizlerindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz'in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında dünya denizlerindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Keşfi yapılan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımız planlanan şekilde ilerlemektedir." - ANKARA

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