Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz.
Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz." - LVİV
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