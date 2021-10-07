Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz." - LVİV

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