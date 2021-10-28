Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "10 büyükelçi arasında bavulunu toplayanlar oldu, birbirlerini, yardımcılarını suçlayanlar oldu ama sonunda hatalarını... - Haberler
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "10 büyükelçi arasında bavulunu toplayanlar oldu, birbirlerini, yardımcılarını suçlayanlar oldu ama sonunda hatalarını...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "10 büyükelçi arasında bavulunu toplayanlar oldu, birbirlerini, yardımcılarını suçlayanlar oldu ama sonunda hatalarını anladılar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "10 büyükelçi arasında bavulunu toplayanlar oldu, birbirlerini, yardımcılarını suçlayanlar oldu ama sonunda hatalarını anladılar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Mevlüt Çavuşoğlu, 10 büyükelçinin nasıl geri adım attığını anlattı: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar

Mevlüt Çavuşoğlu, 10 büyükelçinin nasıl geri adım attığını anlattı: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
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