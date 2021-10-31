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Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. - ROMA

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