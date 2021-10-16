Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." - ANKARA
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